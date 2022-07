Edmundo - Reprodução/Internet

Publicado 14/07/2022 17:51

Rio - Cria da base do Vasco, o meio-campista Souza deu uma forte declaração na última semana. Em entrevista ao "Charla Podcast", o jogador, que esteve presente no elenco rebaixado em 2008, criticou a presença de Edmundo no grupo, dizendo que ele causou um forte atrito com os demais jogadores, e auxiliou na queda do clube para a Série B.

"Ter trazido o Edmundo naquela época não foi bom investimento. Já no final da carreira e ele criou muito problema dentro do clube. Desestruturou muitos jovens como eu. Era complicado jogar com ele. Teve problema com Morais, com Madson, comigo. E acabou sendo uma tragédia para o Vasco cair. Não pode normalizar isso", disse o jogador.

Edmundo não gostou da postura do meio-campista, e rebateu as declarações, dizendo que fez de tudo para que o Cruz-maltino não fosse rebaixado naquele ano.

"Voltei ao Vasco em 2008 e, infelizmente, caímos. Teve um bobão chamado Souza que falou que eu atrapalhei (o time), que eu fui mal… ele não tem nem futebol e nem expressão, mas quer ter e aparecer em cima dos outros. O jogo que ele se refere foi 5 a 0 do Cruzeiro no Mineirão. Eu entrei no vestiário gritando e xingando todo mundo, uma postura de torcedor e de quem gosta do Vasco. Se ele aceitou passivamente essa derrota, ele não gosta do Vasco, e quer só aparecer, assim como apareceu em cima de mim", disse o Animal, antes de completar:

"Eu acho que ele é covarde! Ele fala mal de mim nos podcasts, e no meu direct pede desculpa. Diz que é cristão e se arrepende. Para mim, não serve", finalizou Edmundo.