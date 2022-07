Halls e Alexander, goleiros do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 14/07/2022 16:05

Rio - O Vasco da Gama vive um grande dilema para o duelo com o Sampaio Corrêa, no próximo sábado (16). Sem poder contar com o goleiro Thiago Rodrigues, que está suspenso, o técnico Maurício Souza terá que escolher entre Halls e Alexander para definir quem assumirá a vaga do camisa um. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (14), os dois goleiros, que são amigos de infância, comentaram sobre a disputa no gol da equipe.

"Não sabemos ainda quem vai jogar. Geralmente a gente descobre na preleção, duas horas antes do jogo. Mas com a parceria que a gente tem, com certeza vai sempre ter um torcendo pelo outro. Vários treinadores passam aqui e falam que nunca viram isso em outro clube. Temos união muito grande", disse Halls.

O camisa 24 do Cruz-maltino aproveitou, ainda, para contar um pouco sobre a origem do seu curioso nome.

"É igual à bala mesmo. Meu pai é fã da bala. Colocou o nome em mim e no meu irmão, que é o Rick Hallas. Ele joga no Bragantino. Casei na segunda-feira, minha mulher queria colocar o Halls. O primeiro nome também veio da cabeça dele. Ele queria Ed Murphy. Vem da cabeça do meu pai. Virou a família Halls. Tenho sempre um Halls Black no carro. É a minha preferida. É o meu nome e quero que seja um nome respeitado. Vou correr atrás disso", comentou o goleiro.

Já Alexander aproveitou para destacar a sua relação com seu companheiro de equipe, exaltando a disputa dos dois amigos pela vaga no gol do Vasco.

"Temos essa irmandade que vem de um bom tempo. Cada um busca seu espaço. Independentemente de qualquer coisa, é uma briga sadia. Existe sim uma disputa, mas um quer o melhor para o outro. Sempre buscando o alto nível. Se um está bem, o outro tem que estar melhor. Goleiro é isso aí", disse o camisa 22.

"Ele é o meu irmão fora da família. Estamos juntos de 2015 buscando nosso espaço, nosso sonho no Vasco. Essa amizade é fortificada. A cada momento difícil nos unimos mais. Os goleiros são muito fechados. A gente treina diferente, sofre diferente. Essa amizade é como uma irmandade", confirmou Halls.

Vasco da Gama e Sampaio Corrêa se enfrentarão no próximo sábado (16), às 16h30 (horário de Brasília), no Castelão, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.