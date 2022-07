Vasco abre venda de ingressos para jogo contra Ituano - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 14/07/2022 14:31

Rio - O Vasco anunciou que a venda de ingressos para o confronto contra o Ituano, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá início nesta sexta-feira. A partida sofreu uma alteração de horário. Agora a bola vai rolar às 21h30, em razão do clube preparar uma grande festa para apresentar Alex Teixeira aos torcedores vascaínos.



Os preços variam entre R$ 60 e R$ 100 a inteira e os sócios têm desconto com base no plano. Cabe destacar, que podem até mesmo entrar de graça, mediante check in na plataforma do Gigante da Colina.



Confira as informações divulgadas pelo Vasco:

''Abertura das vendas online: 15/07 às 10h.

Encerramento das vendas online: 19/07 às 17h30.



Sócio Gigante compra ingresso através do sociogigante.com/ingressos a partir de 15/07, 10h, de acordo com o horário do seu rating. Já o público geral também compra através da plataforma do sócio Gigante, mas a partir do dia 16/07, às 12h.



Importante: A venda on-line para Público Geral é limitada a um ingresso por cadastro.



A torcida visitante poderá comprar o ingresso no dia do jogo, 19/07, na bilheteria 11 de São Januário à partir das 19h.*



*Sujeito a alteração.



Atenção: Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, todos os ingressos comprados carregarão automaticamente nela. Público geral e sócios que não possuem carteirinha deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.



Dos valores:

Social – R$100,00

VIP – R$80,00

Arquibancada – R$60,00

Visitante – R$60,00



Dos planos e valores por setor:



Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00



Setor VIP:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$24,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$24,00

Estatutário Norte a Sul – R$40,00

Estatutário Camisas Negras – R$40,00

Estatutário – R$40,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$24,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$72,00



Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$18,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$18,00

Estatutário Norte a Sul – R$30,00

Estatutário Camisas Negras – R$30,00

Estatutário – R$30,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$18,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$18,00

Norte a Sul – R$30,00

Camisas Negras – R$54,00



Da data e horário de abertura:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 15/07 às 10h

Estatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 15/07 às 12h

Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 15/07 às 14h

Caldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 15/07 às 16h

Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 15/07 às 18h

Caldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 15/07 às 20h

Camisas Negras – 1 Estrela – 15/07 às 22h

Almirantinho – 0 Estrela – 15/07 às 22h

Público geral – 16/07 às 12h



* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus



Dos pontos de venda/retirada e horários:



PRÉ-VENDA:

Bilheteria Mega Loja

De 16/07 à 18/07 – 10h às 17h



Bilheteria 9

De 16/07 à 18/07 – 10h às 17h



Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI)

De 16/07 à 18/07 – 10h às 17h



Gigante da Colina Calabouço

De 16/07 à 18/07 – 10h às 17h*

*Segunda-feira, 18/07, não haverá venda ou retirada.



Gigante da Colina Nova América Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Top Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Via Parque Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Cariocas Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Jardim Guadalupe

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Shopping Caxias

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Grande Rio Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Norte Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Méier

Dias 16/07 e 18/07 – 11h às 18h



Gigante da Colina Aerotown

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Recreio Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Tijuca Off Shopping

Dias 16/07 e 18/07 – 11h às 18h



Gigante da Colina Nova Friburgo

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 14h às 20h.



Gigante da Colina Araruama

Dias 16/07 e 18/07 – 11h às 18h



Gigante da Colina São Gonçalo

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Park Jacarepaguá

Dias 16/07 e 18/07 – 11h às 18h



Gigante da Colina Bangu Shopping

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Gigante da Colina Niterói

Dias 16/07 e 18/07 – 11h às 18h *

*Sábado, 16/07, a venda e retirada será de 09h até 16h.



Gigante da Colina Copacabana

Dias 16/07 e 18/07 – 11h às 18h *

*Sábado, 16/07, a venda e retirada será de 09h até 16h.



Gigante da Colina Boulevard

De 16/07 à 18/07 – 11h às 18h*

*Domingo a venda e retirada será de 13h às 20h.



Dia do jogo – Terça-feira, 19/07:

Bilheteria Mega Loja – 10h às 22h15



Bilheteria 5 – 10h às 22h15



Bilheteria 21 – 15h às 22h15



Bilheteria 11 (visitante) – 19h às 22h15



Lojas Gigante da Colina – 11h às 18h''.