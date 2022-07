Edmundo é ídolo do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 15/07/2022 11:44

Rio - Edmundo se emocionou ao relembrar seu diante do Manchester United, em 2000, no Mundial de Clubes da Fifa. O ídolo Vasco revelou, durante participação no canal de Duda Garbi, no YouTube, toda a história que cerca o terceiro tento anotado pela equipe comandada por Antônio Lopes naquela ocasião.

"Eu andei fazendo aquilo algumas vezes, e algumas vezes davam certo e muito certo como aconteceu, e naquele dia, não sei, não pensei que quando a bola viesse iria fazer", comentou o "Animal".

O craque da camisa 10 naquele jogo também comentou sobre o acidente de trânsito no ano de 1995, o qual o ex-jogador foi responsabilizado quatro anos depois pela morte de de três pessoas - outras três ficaram feridas e Edmundo chegou a ser preso duas vezes no ano da decisão judicial, em 1999.

"Tem uma história lindíssima por trás desse gol, de bastidores. Um cara, um Juiz, que havia me condenado nessa ação cível do acidente, o filho dele, o sonho dele – os dois vascaínos doentes – era ir ao estádio para esse jogo Vasco e Manchester […]. E esse menino, infelizmente morreu em dois dias de meningite. Aí o Eurico (Miranda) chega com este Juiz no vestiário e explica esta situação: ‘Vamos jogar pelo Elson', e dá uma camisa com uma foto do menino para cada jogador. Aí eu joguei com a camisa do moleque", revelou Edmundo, que completou claramente emocionado.

"Quando eu homenageio o menino – o pai dele é meu amigo até hoje -, eu tenho certeza absoluta que eu não fiz esse gol sozinho, nem a jogada, nem a força, porque tenho que ter força para chegar entre o zagueiro e o goleiro. Uma coisa inexplicável, que eu acredito muito em Deus, no espiritismo, então assim, sei lá, não estou querendo misturar as coisas pois eu não era o mais habilidoso do mundo, que estava fazendo aquela jogada toda hora, porque eu não era", completou.