Nathan Santos atuando pelo BoavistaFoto: Divulgação/Boavista

Publicado 15/07/2022 16:35

Rio - A negociação entre Athletico-PR e o lateral-direito Nathan Santos, revelado pelo Vasco, não deu sequência. O jogador, de 20 anos, chegou a desembarcar em Curitiba, no Paraná, na segunda-feira, mas retornará à Europa até o final de semana. O Boavista, de Portugal, atual clube do atleta, encaminhou a sua saída para um clube da Champions League, que não teve o nome revelado. A informação é do "GE"

De acordo com as informações, Nathan Santos gostaria de atuar no Brasil, mas a proposta da futura equipe era mais vantajosa para o Boavista. O Furacão oferecia 2 milhões de euros (R$ 10,8 milhões na cotação atual) por 75% dos direitos econômicos do jogador, já que o Vasco possui o restante. Além disso, o time português exigia o pagamento à vista do Athletico-PR e alega que não recebeu garantias. Dessa maneira, o Boavista desistiu da transação e aceitou outra proposta.

No Boavista, Nathan fez 49 jogos ao todo, com um gol marcado. Ele ganhou a vaga de titular na última temporada, com 28 partidas desde o início pelo time português. O contrato é válido até junho de 2025. Nathan Santos surgiu como uma das promessas da base do Vasco, mas não chegou a atuar no time principal.