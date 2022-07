Alex Teixeira admite ansiedade pela reestreia no Vasco - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Alex Teixeira admite ansiedade pela reestreia no VascoFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 15/07/2022 14:36 | Atualizado 15/07/2022 14:38

Rio - Novo reforço do Vasco desta janela que será aberta em três dias, Alex Teixeira comemorou o seu retorno ao Cruz-Maltino após 12 anos. Revelado pelo clube carioca, o atacante, de 32 anos, já foi anunciado oficialmente nas redes sociais, mas será apresentado à imprensa nesta segunda-feira (18). O jogador vestirá novamente a camisa 7.

"O Vasco significa muito para mim. Cheguei com sete anos, e saí com 19 para 20. Estar voltando para casa depois de 12 anos é uma emoção muito grande. Sou grato por tudo que o Vasco fez por mim até a minha saída e, agora, minha volta. Estou muito emocionado com esse momento. Espero, em breve, estar em campo, lutando pela torcida vascaína, que merece todo amor do mundo", afirmou Alex Teixeira, em entrevista à 'Vasco TV'.



Na próxima terça-feira (19), o Vasco planeja fazer uma grande festa para apresentar Alex Teixeira à torcida cruz-maltina, em São Januário, antes da partida contra o Ituano, pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B. O atacante comentou sobre a expectativa pelo reencontro com os torcedores do clube carioca.

"Vou ter noção agora, na apresentação, terça-feira. Vai cair a ficha em mim e na minha família. As minhas filhas nunca foram em São Januário, a minha esposa até foi quando eu jogava aqui. Quando eu chegar lá, vai cair a ficha para mim e para elas. Vai ser uma emoção muito grande para todos", destacou Alex Teixeira.