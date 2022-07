Vasco vende 18 mil ingressos para duelo com Ituano pelo Brasileirão da Série B - Daniel Ramalho/VASCO

Publicado 15/07/2022 21:10 | Atualizado 15/07/2022 22:00

Rio - São Januário terá casa cheia mais uma vez na temporada. O Vasco anunciou agora há pouco que estão esgotados os ingressos emitidos para o confronto contra o Ituano, na terça-feira, pela 19ª rodada da Série B.

Ainda nesta sexta-feira, o clube havia informado que as vendas para a arquibancada estavam encerradas. A carga total de ingressos disponibilizados foi de 22 mil.



Antes da bola rolar, o atacante Alex Teixeira será apresentado na Colina Histórica. O Vasco ainda tem um compromisso contra o Sampaio Corrêa, no sábado, pela segunda divisão nacional, às 16h30, em São Luis, no Castelão. O time é o segundo colocado da competição com 34 pontos.