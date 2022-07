Erick marcou seu primeiro gol pelo Vasco - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 16/07/2022 19:42

Rio - Erick marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Após o Cruz-Maltino sofrer três gols para o Sampaio Corrêa, o atacante diminuiu o placar. Ao final da partida, o jogador relevou a marca e afirmou que a vitória é mais importante.



- O mais importante seria a vitória. Não conseguimos impor nosso ritmo de jogo nem o que trabalhamos. Infelizmente, não conseguimos a vitória - declarou Erick e, em seguida, disse que o revés para a Bolívia Querida é página virada, porque terça-feira já tem outro confronto:



- Mas já temos um jogo importante na terça em casa. Os ingressos já estão esgotados. Sabemos que temos que virar a chave e fazer o nosso papel para ganhar dentro de casa. Vai ser um jogo muito difícil. Porém, em casa temos que ganhar e fazer o nosso dever. Espero que a gente consiga impor o nosso ritmo para seguir ganhando na competição.



Com o resultado, o Vasco estaciona na vice-liderança. Na próxima rodada, o Vasco encara o Ituano em São Januário. E esse jogo é o último do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.