Vasco perde para o Sampaio Corrêa na Série BFoto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa

Maranhão - O Vasco voltou a ser derrotado pela Série B. No Castelão, o Cruzmaltino não teve uma boa atuação e acabou perdendo de 3 a 1 para o Sampaio Corrêa, em duelo da 18ª rodada da competição. O destaque da partida foi Ygor Catatau, que defendeu o clube carioca em 2020. O atacante fez valer a velha conhecida "lei do ex" e marcou duas vezes na partida realizada em São Luís. Com o resultado, o clube da Colina perdeu a oportunidade de reduzir a distância para o líder Cruzeiro. A Raposa tem quatro pontos de vantagem e neste domingo encara o Novorizontino, no Mineirão, e pode ampliar a diferença para sete.



Na próxima terça-feira (19), o Vasco encara o Ituano, às 21h30, em São Januário, pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B. Antes da partida, e com a casa cheia, o Cruz-Maltino vai apresentar o atacante Alex Teixeira à torcida do clube carioca.



O início de jogo no Castelão de São Luís gerou boas jogadas do Sampaio Corrêa, nos pés de Pimentinha. O camisa 11 do time maranhense infernizou a defesa do Vasco e deu dor de cabeça para o lateral-esquerdo Edimar. No entanto, a primeira chance clara de gol foi com o Cruz-Maltino. Aos seis minutos do primeiro tempo, Matheus Barbosa arriscou de longe, com desvio, e obrigou o goleiro Gabriel Batista a fazer uma boa defesa.



Aos trancos e barrancos, Vasco e Sampaio Corrêa destacaram o jogo com bastante faltas. Mas aos 19 minutos da primeira etapa, o time maranhense abriu o placar com Gabriel Poveda. No lance, o meio-campista André Luiz roubou a bola, avançou pelo meio e distribuiu para o camisa 9, que dominou e finalizou de fora da área para o canto esquerdo do goleiro Halls, que não alcançou.



No retorno para o segundo tempo, o Vasco tentou mudar a postura, mas após os contra-ataques bem executados do Sampaio Corrêa, o Cruz-Maltino voltou a defender a sua área com muita dificuldade. Logo aos cinco minutos, o time maranhense ampliou o placar, mas o bandeirinha anulou o gol. Na ocasião, Rafael Vila foi o autor da jogada, mas o auxiliar entendeu que o posicionamento de Poveda, dentro da área, interferiu no lance.



Pouco tempo depois, aos 11 minutos, Ygor Catatau fez o 2 a 0. Pela direita, o Sampaio Corrêa fez um bom cruzamento com o lateral-direito Mateusinho, para o atacante cabecear sem chance para o goleiro Halls. A partir daí, o Vasco perdeu o controle da partida.



Aos 24 minutos, com a defesa exposta, o Vasco tomou o terceiro gol. No lance, o Sampaio Corrêa executou muito bem o contra-ataque e aproveitou a falha defensiva do Cruz-Maltino. Cara a cara com o goleiro, Ygor Catatau fez o seu segundo gol e o terceiro do time maranhense.

O time de Maurício Souza teve muita dificuldade para criar jogadas e não reverteu o placar na etapa final. No entanto, ao menos, conseguiu diminuir a contagem com Erick, aos 37 minutos do segundo tempo. No lance, o atacante arriscou de fora da área e fez um belo gol no canto esquerdo do goleiro Gabriel Batista.