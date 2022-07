Vasco foi derrotado pelo Sampaio Corrêa - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/07/2022 10:30

Rio - A derrota para o Sampaio Corrêa não fez o Vasco somente ver o Cruzeiro disparar na ponta da Série B. Além disso, o Cruzmaltino teve suas possibilidades de acesso reduzidas na competição. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca caiu de 88% para 83% de chances de voltar para a Série A no ano que vem.

Apesar disso, o clube carioca se manteve na segunda colocação da tabela. O Cruzeiro, líder, já tem 99% de chances de voltar para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. Completando o G-4, o Bahia e o Grêmio aparecem com 73% e 71%, respectivamente.

Embalado pela vitória sobre o Vasco, o Sampaio Corrêa tem 13% de chances de subir. Mesma porcentagem tem a Tombense. Na frente dessas duas equipes, o Sport aparece com 16%. As outras equipes alimentam possibilidades menores de acesso que variam de 7% a 1%.