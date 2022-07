Maurício Souza vive momento de oscilação com o Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 17/07/2022 10:36

Rio - Em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco não conseguiu repetir as últimas atuações e foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 3 a 1. Erick marcou para o Gigante da Colina, enquanto Gabriel Poveda e Ygor Catatau (duas vezes) garantiram os três pontos da Bolívia Querida.

Após o duelo no Castelão, em São Luís, o técnico Maurício Souza lamentou a boa oportunidade de abrir maior distância em relação aos clubes fora do G-4. Para o comandante do Vasco, a equipe maranhense soube entender melhor o jogo.

"Para nós, toda derrota é um resultado atípico. Mas sem dúvida o Sampaio conseguiu entender as condições e competiu mais do que nós. Sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui. Não é por acaso que o Sampaio tem a campanha que tem aqui. Creio que não conseguimos desempenhar o nosso melhor, nem entender o que o jogo pediu", disse o treinador.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (19), em São Januário, contra o Ituano. Os ingressos já estão esgotados para o confronto, que marcará a apresentação de Alex Teixeira, novo reforço para o ataque. Maurício destacou que o clube irá virar a chave em busca de um bom resultado.

"A motivação por jogar na terça-feira com estádio lotado, apresentação do Alex Teixeira, a importância do resultado para nós... É um grupo muito consciente do que tem que ser feito. É claro que às vezes acontece um revés, não atuamos bem, o resultado não vem. Vamos continuar trabalhando da mesma forma. É um grupo extremamente profissional, que sabe de sua responsabilidade, sente a derrota, mas não perde o foco."