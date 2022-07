Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/07/2022 10:00

Rio - O ex-treinador do Vasco, Ricardo Sá Pinto entrou com uma ação na Fifa contra o Vasco por conta da dívida que o clube tem com ele, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos!", o Cruzmaltino está trabalhando para solucionar a situação o quanto antes.

Com a ação movida pelo ex-técnico, o Vasco fica impedido de registrar qualquer reforço para a temporada. Recentemente, Alex Teixeira, de 32 anos, foi contratado pelo clube carioca. A estreia do atacante deverá demorar, por questões físicas, mas ainda assim, o Cruzmaltino precisa quitar a dívida com Sá Pinto para poder contar com o jogador.

De acordo com o canal, o valor da dívida seria algo em torno de R$ 5 milhões. Caso, o Cruzmaltino execute o pagamento, a liberação para o registro de reforços é imediata. Sá Pinto e o Vasco estavam negociando o possível pagamento da dívida, porém, o treinado português teria se cansado da demora e entrou com uma ação na Fifa exigindo uma punição ao clube carioca pelo atraso no pagamento.