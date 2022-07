Alex Teixeira é o novo reforço do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/07/2022 12:42

Rio - Alex Teixeira está oficialmente de volta ao Vasco. Na tarde desta segunda-feira, o meia-atacante foi apresentado no CT Moacyr Barbosa como principal reforço do Cruzmaltino para a temporada e disse ter recusado outras ofertas para voltar a defender o clube que o revelou.

"Desde que eu saí daqui para ir lá na Turquia resolver com o clube, eu já estava com esse sentimento (de querer voltar). Se o clube liberasse, a única opção era o Vasco. Recebi um monte de proposta e não quis nem escutar. No avião mesmo mandei uma mensagem, a princípio queria treinar aqui. O (Carlos) Brazil sabe, eu falei na reunião: "Não quero nem saber de salário"", disse Alex.

"Eu tinha esse sentimento de querer voltar. Falei: 'O que fizerem por mim eu assino agora'. Meu sentimento de gratidão é muito grande", completou.

O novo camisa 7 do Vasco disse ainda que algumas pessoas não entenderam bem sua decisão.

"Eu cheguei no Vasco com sete anos e trilhei uma história aqui até os 19 anos, quando fui para a Ucrânia. O sentimento sempre ficou comigo, sempre via os jogos do Vasco, só quem é Vasco sobe. Muita gente está me chamando de maluco, mas ninguém sabe meu amor pelo Vasco", declarou o jogador.

Perguntado sobre quando poderá estrear, Alex Teixeira, que não entra em campo desde o dia 21 de maio, acredita que terá condições de atuar no dia 31, contra a Chapecoense e projetou seu sentimento ao voltar a vestir a camisa cruzmaltina.

"Eu estava de férias, calendário europeu é diferente. Treinei poucas vezes e depois voltei para resolver as coisas lá na Turquia. A princípio acho que em duas ou três semanas estarei pronto para estrear, talvez contra a Chapecoense em casa", afirmou.

"Vai ser uma emoção muito grande, já estou imaginando a torcida gritando meu nome, eu entrando em campo como aquele garoto de 18 anos quando estreei. Emoção grande pra mim e minha família", finalizou o camisa 7.