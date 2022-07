Josh Wander, investidor da 777 Partners - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Josh Wander, investidor da 777 PartnersRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 18/07/2022 19:17

Rio - Nesta segunda-feira (18), o Vasco da Gama ingressou com um recurso para retomar o rito interno da aprovação da venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O pedido, inclusive, já está no sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e, em breve, será distribuído. A informação é do portal "GE".

O motivo da ida do Cruzmaltino à Justiça é a liminar dada em primeira instância, a pedido da Comissão de Direitos do Consumidor da Alerj. O documento impede os poderes do clube de convocarem qualquer reunião a respeito da venda da SAF, e obriga a diretoria a abrir os contratos com a 777 Partners.



Embora a sentença do juiz Luiz Alberto Carvalho Alves tenha sido publicado na última quinta-feira (14), o Vasco apenas ingressou com o recurso nesta segunda-feira, pois precisou aguardar a chegada da notificação oficial do processo. Internamente, o departamento jurídico do clube tem confiança de que conseguirá reformar a decisão em caráter liminar.

Por conta da liminar, a busca por reforços no clube acaba ficando dificultada. Com a janela de transferências já aberta, o Cruz-maltino aguarda um novo investimento da 777 Partners para poder reforçar o seu elenco. No entanto, os empresários norte-americanos já garantiram que só irão auxiliar financeiramente após a aprovação da venda da SAF.

Em meio a esta grande confusão, o técnico Maurício Souza segue preparando o seu elenco para os próximos compromissos. Na terça-feira (19), o Vasco da Gama enfrentará o Ituano, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.