Zagueiro Miranda foi suspenso pela Conmebol, mas poderá voltar a jogar pelo Vasco em setembroRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/07/2022 16:05

Rio - Após dez meses, o zagueiro Miranda, do Vasco, voltou a treinar no CT Moacyr Barbosa nesta segunda-feira. Ele foi afastado por doping pela Conmebol e só poderá voltar aos gramados a partir do dia 16 de setembro.

Punido em setembro de 2021, Miranda deverá cumprir suspensão de 12 meses. No entanto, como já cumpriu boa parte da pena, ganhou permissão para iniciar os treinamentos 60 dias antes de sua liberação para voltar a jogar.

Miranda foi pego no antidoping após a partida contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana de 2020, em dezembro daquele ano. O exame apontou uso de canrenona, um diurético proibido. O Vasco foi informado da irregularidade pela primeira vez em junho de 2021.