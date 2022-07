Figueiredo marcou mais um gol pelo Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/07/2022 13:51

Rio - O Vasco ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Ituano, nesta terça-feira, em São Januário. Com dores na panturrilha esquerda, o atacante Figueiredo foi vetado e não estará à disposição do técnico Maurício Souza.

Figueiredo começou a sentir o problema no treino do último domingo e ficou fora da atividade de segunda. O jogador chegou a se concentrar com o elenco, mas acabou vetado pelo departamento médico e será submetido a exames de imagem.

Além de Figueiredo, Maurício Souza tem outros dois desfalques no ataque. Palacios, vai passar por um processo de recondicionamento físico, e Getúlio, com lesão no músculo adutor longo da coxa esquerda, também estão fora.