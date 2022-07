Casimiro e Luva de Pedreiro se encontram no jogo do Vasco - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 19/07/2022 20:18

Rio - Na noite que será marcada pela apresentação de Alex Teixeira à torcida do Vasco, Casimiro, Luva de Pedreiro e os executivos da 777 Partners vão à São Januário para acompanhar o evento. Logo após, o Cruz-Maltino encara o Ituano, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Os dirigentes da empresa estadunidense chegaram no Rio de Janeiro e se encontraram com o presidente Jorge Salgado, o primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório, o CEO Luiz Mello, o gerente executivo de futebol Carlos Brazil e o coordenador de análise de mercado Witor Bastos.



Esse é o primeiro dos três dias de encontros que Juan Arciniegas, Don Dransfield, Nicolas Maya e Johannes Sports terão com a alta cúpula da diretoria do Gigante da Colina. Vale destacar, que os executivos da 777 Partners visitarão os centros de treinamento.



Confira a nota oficial do clube:

''O Vasco da Gama e a 777 Partners começaram nesta terça-feira três dias de reuniões de planejamento no Rio de Janeiro. Por parte da 777 Partners chegaram ao Rio: Juan Arciniegas, Diretor de Entretenimento da 777 Partners, Don Dransfield, CEO do 777 Football Group, Nicolas Maya, chefe de operações e Johannes Spors, diretor de esportes. Do lado do Vasco da Gama participarão dos encontros vice-presidentes e executivos de diversas áreas do clube. Na reunião inicial nessa manhã de terça-feira estiveram presentes o presidente, Jorge Salgado, o primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório, o CEO Luiz Mello, o Gerente Executivo de Futebol, Carlos Brazil e o Coordenador de Análise de Mercado, Witor Bastos.



Durante a estadia no Rio, os representantes da 777 visitarão os Centros de Treinamento do clube e todos estarão esta noite em São Januário para acompanhar a apresentação de Alex Teixeira e assistirem a partida Vasco da Gama x Ituano''.