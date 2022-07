Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 19/07/2022 23:30

Antes de a bola rolar para o duelo do Vasco com o Ituano, os torcedores presentes em São Januário fizeram a festa para receber Alex Teixeira, jogador prata da casa e que retorna ao clube aos 32 anos depois de sucesso no exterior. Mas, quando o jogo começou, a alegria deu espaço para fúria, raiva e decepção.

Em mais um jogo abaixo da média, o Vasco ficou apenas no empate com o Ituano, em 1 a 1, e os vascaínos, novamente, não perderam a oportunidade de xingar e criticar o técnico Mauricio Souza. Os gols do duelo foram marcados por Rafael Elias para o time paulista e Raniel empatou para os cariocas.

O Ituano começou na frente no placar com um gol de Rafael Elias, aos 14 minutos. O gol do time paulista saiu após chance desperdiçada por Erick no ataque, e, no contra-ataque, Neto Berola tocou para Mário Sérgio, que cruzou da linha de fundo e Aylon chegou para chutar. Thiago Rodrigues fez boa defesa, mas Rafael Elias marcou no rebote.

O Vasco sentiu o golpe e caiu de rendimento na partida. Mas, na base da raça e com o apoio dos torcedores, o Cruzmaltino ainda conseguiu colocar bola na trave do Ituano. Aos 41 minutos, Nenê cobrou uma falta com mastreia, e a bola caprichosamente bateu na trave direita do goleiro Filipe. Aos 45 o time carioca ficou no quase novamente. Gabriel Pec cruzou do bico da grande área pela esquerda e a bola quase entrou na segunda trave. Só não foi gol porque Filipe se esticou todo e mandou para escanteio. Na hora da defesa o goleiro se chocou com a trave e ganhou tempo no chão.



Na segunda etapa, o Vasco continuou sem conseguir realizar boas jogadas no setor ofensivo. O Ituano, jogando fora de casa e com vantagem no placar, adotou a estratégia de atuar no contra-ataque e no erro do adversário.

Com pouca organização tática e correndo errado, como os boleiros gostam de dizer, os jogadores do Vasco claramente demonstravam um desgaste físico. E, aos 19 minutos do segundo tempo, os vascaínos em São Januário perderam a paciência com Mauricio Souza e xingaram o treinador, como aconteceu no último da equipe na Série B.

Porém, aos 32 minutos, na base do abafa, o Vasco conseguiu chegar ao empate. Nenê cobrou escanteio na área, Quintero cabeceou bonito, e o goleiro não conseguiu segurar. Ela sobrou na frente de Raniel, que não teve dificuldades para empurrar para dentro do gol e empatar o duelo em São Januário.

Depois disso, o Vasco tentou correr atrás do gol da virada, mas a desorganização da equipe se tornou mais um obstáculo, além do forte setor defensivo do Ituano, que conseguiu segurar de todas as formas o empate fora de casa.

Com esse resultado, o Vasco fica na segunda colocação da Série B, com 35 pontos, e pode ver o líder Cruzeiro, que pega o CSA nesta quarta-feira, ficar ainda mais distante. O próximo duelo vascaíno será com o Vila Nova, no sábado, às 16h30, no Serra Dourada, pela 20ª rodada da competição.