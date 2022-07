Casimiro Miguel se irritou com a coletiva de Maurício Souza, técnico do Vasco - Reprodução/Twitch

Publicado 20/07/2022 14:25 | Atualizado 20/07/2022 14:26

Rio - O streamer Casimiro Miguel se irritou com as falas de Maurício Souza, técnico do Vasco, em entrevista coletiva concedida após o empate com o Ituano, em São Januário, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O influenciador fez duras críticas ao trabalho do recém-contratado e chegou a comparar as declarações com a de Alexandre Pássaro, ex-diretor do clube.

Em uma das respostas, Maurício defende a situação e vê o grande objetivo da temporada sendo o acesso, afirmando que o torneio tem "quatro vencedores". Tal discurso irritou 'Cazé'.

"Que papo de m***. Que discurso bunda do ca***. Parece o (Alexandre) Pássaro ( ex-diretor de futebol do Vasco) falando. Ele fala como se fosse um cara com muitas teses da Série B. Cara, é inacreditável. Essas aspas dele (que quatro clubes serão campeões da segunda divisão) desvalorizam até o seu trabalho. Porque ele foi contratado só para a Série B. Não acredito que a autoestima do Mauricinho permita que ele sonhe em seguir no comando técnico do Vasco caso o time suba. Ele foi chamado para isso (devolver o Vasco a Série A) e nem isso ele está fazendo", disse Casimiro.

Após as afirmações do treinador dando conta de que o Vasco não vive uma queda de rendimento, o streamer da 'Twitch' voltou a criticar.

"Depois dessa frase o assessor do Vasco tinha que fechar a coletiva. Achava que ele (Maurício Souza) era ruim, mas depois dessa frase eu acho que ele é maluco."

O Gigante da Colina chegou a 35 pontos e se mantém na vice-liderança da Série B. O próximo compromisso do time de Maurício Souza é contra o Vila Nova, fora de casa, no próximo sábado (23).