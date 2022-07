Paulinho - Divulgação / Bayer

Publicado 20/07/2022 12:32

Rio - O atacante Paulinho, que pode estar de saída do Bayer Leverkusen, está sendo debatido no Vasco. O clube carioca sondou a situação do jovem, de 22 anos, e em breve uma proposta poderá acontecer com o auxílio da 777 Partners. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

De acordo com ele, a empresa norte-americana teria o desejo de trazer um grande nome para a temporada atual. No caso envolvendo Alex Teixeira, recentemente contratado, a 777 Partners não precisou fazer nenhum investimento, porque o atacante acertou com valores bem abaixo do mercado.

Revelado pelo Vasco, Paulinho, de 22 anos, deixou o clube carioca em 2018 rumo ao Bayer Leverkusen. No clube alemão, o atacante atuou em 72 jogos, marcou oito gols e deu quatro assistências. Ele fez parte do grupo da seleção brasileira na conquista da medalha de ouro em Tóquio.