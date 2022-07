Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Mauricio Souza Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 20/07/2022 09:00 | Atualizado 20/07/2022 09:05

Rio - O Vasco encerrou o seu primeiro turno na Série B com um empate contra o Ituano, em São Januário. O resultado não agradou os torcedores, que em clima de festa pela apresentação de Alex Teixeira, lotaram o estádio do clube carioca. O técnico Mauricio Souza pediu um crédito ao seu grupo e afirmou que prefere que as vaias sejam direcionadas a ele.

"O que posso falar é que continuem apoiando, enchendo São Januário, dando crédito. É um grupo trabalhador, é unido, que sabe da responsabilidade. Quanto aos gritos, que os gritos venham para mim. Não me incomodam, prefiro até que venham para mim e liberem os jogadores. Que entendam que eles estão tentando o melhor. Intuitos de todos é subir", afirmou.

O resultado manteve o Vasco na segunda posição, porém, o clube carioca vem de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos na Série B. Mauricio não acredita em uma queda de rendimento e valorizou o término do primeiro turno no G-4

"Não considero que a equipe tenha caído tanto de rendimento. Acho que hoje (terça), o Vasco fez um jogo para vencer. Ficamos o tempo todo em cima do adversário, criamos situações, esbarramos em defesa bem postada. Tomamos gol num lance onde poderíamos ter feito o gol, na verdade. Gol se desenhou para a gente numa transição a e gente acabou tomando gol. É claro que isso dificulta. E o Ituano se fechou mais ainda. Porém o Vasco acaba o turno em segundo lugar. Sempre que o Vasco acabou o turno no G-4 subiu", disse.