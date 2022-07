Reunião entre dirigentes do Vasco e executivos da 777 Partners - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 20/07/2022 15:15

Rio - O Vasco da Gama anunciou, nesta quarta-feira (20), que encerrou oficialmente o seu comitê de futebol, que era composto por cinco membros: o presidente do clube, Jorge Salgado, o gerente de futebol, Carlos Brazil, e os conselheiros Marcel Kaskus, Cláudio Cardoso e Flávio Lopes. Com isto, o departamento de futebol do Cruz-maltino iniciou o processo de integração e transição com a 777 Partners.

Os empresários norte-americanos, inclusive, estiveram em São Januário na última terça-feira (19), para assistir o empate com o Ituano. Eles também tiveram uma série de reuniões com dirigentes do Vasco, conheceram os CTs da base e do profissional, e chegaram a ter uma conversa com o streamer e youtuber Casimiro.

Estão no Rio de Janeiro quatro membros da 777 Partners. São eles: o diretor de entretenimento, Juan Arciniegas, o chefe de operações, Nicolas Maya, o CEO da 777 Football Group, Don Dransfield e o diretor-esportivo, Johannes Spors.

Confira a nota completa do Vasco da Gama sobre o fim do comitê de futebol do clube:

"Com a proximidade do acordo entre Vasco da Gama e 777 Partners para a criação da Vasco SAF, em reunião realizada na manhã desta terça-feira, ficou decidida dissolução do Comitê do Futebol que era formado pelo presidente Jorge Salgado, pelo diretor Carlos Brazil e pelos conselheiros Marcel Kaskus, Claudio Cardoso e Flávio Lopes. O Presidente agradeceu aos membros do comitê do futebol pelo trabalho desenvolvido até aqui. O departamento de futebol já se prepara para iniciar a integração com os responsáveis pelo 777 Football Group."