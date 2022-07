Thiago Rodrigues sai em defesa de Maurício Souza após tropeço do Vasco - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Thiago Rodrigues sai em defesa de Maurício Souza após tropeço do VascoFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 20/07/2022 18:00

Rio - O goleiro Thiago Rodrigues, de 33 anos, saiu em defesa do treinador Maurício Souza após o empate do Vasco por 1 a 1 com o Ituano, na última terça-feira, em São Januário, pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B. Na ocasião, o técnico foi o principal alvo de críticas da torcida depois do tropeço em casa.

"O Maurício tem o nosso apoio, tem o grupo nas mãos, é natural passar por algumas situações adversas e temos que saber passar por essa agora. Nenhuma equipe no Brasil tem o apoio como o da nossa torcida. Ela tem todo direito de cobrar", disse Thiago Rodrigues.

"Para jogar e trabalhar no Vasco, temos que estar prontos para cobrança. E quando você cria essa expectativa de estar em segundo lugar, com 14 jogos, sem perder e sem levar gols, você gera uma expectativa muito grande no nosso torcedor e isso gera uma pressão", completou.

Após o tropeço, o resultado manteve o Vasco na vice-liderança, mas agora com 35 pontos, seis pontos de distância do Cruzeiro, que lidera a Série B, com 41. Na cola do Cruz-Maltino, o Bahia, que também empatou com o CRB, tem 34.