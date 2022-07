Lateral-esquerdo Riquelme - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/07/2022 14:47

Rio - O departamento médico do Vasco deu detalhes nesta quinta-feira sobre a lesão sofrida pelo lateral Riquelme. Segundo o diretor-médico do clube, Gustavo Caldeira, houve uma ruptura total do ligamento do joelho esquerdo e ainda não há previsão para a realização da cirurgia, que deixará o jogador por cerca de nove meses longe dos gramados.

"Ruptura total do joelho esquerdo, exame de imagem já mostrou. Possível tratamento cirúrgico, mas tem que passar por tratamento fisioterapêutico para diminuir o edema antes, no entanto. Só volta ano que vem, provavelmente no final do primeiro semestre", disse Gustavo.

Riquelme se lesionou na partida contra o Ituano, na última terça-feira. Na ocasião, como o Vasco já havia feito todas as alterações, o lateral foi para o sacrifício e permaneceu em campo. Gustavo explicou a decisão de manter o atleta na partida.

"De manter ou não no campo é muito difícil. Exame completo demora 15 minutos, ali é impossível, então depende do atleta. Perguntamos para o atleta, preferiu voltar, e a gente foi acompanhando. Quando ele estava em campo, fui novamente, perguntei como ele estava, ele falou que estava ok. Chegou a dar um sprint na linha de fundo. Mas o diagnóstico em campo é muito difícil, dependemos muito da percepção do atleta", afirmou.

Além de Riquelme, Gustavo Caldeira também falou sobre a situação de outros lesionados do Vasco.

Figueiredo



"Em relação ao Figueiredo, teve edema na panturrilha, em um dos músculos. Se ele vai estar presente ou não no jogo de sábado, vai depender de hoje. Vai se apresentar, fazer avaliação. Ainda tem sessão de treino amanhã, vai depender de hoje."

Gabriel Dias



"É muito delicado controlar o trabalho dele e ao mesmo tempo deixá-lo trabalhar. Em alguns momentos não vão vê-lo em campo para trabalhar indoor e vamos levando dessa forma. Em momentos piores ele vai estar ausente."

Palacios



"Numa escala de tendinopatia bem leve, bem abaixo do Gabriel. Está liberado."