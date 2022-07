Torcida do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Torcida do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 21/07/2022 12:38

Rio - O Vasco irá contar com bom público na partida diante do Vila Nova, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista Paulo Massad, da Rádio Sagres, já foram emitidos mais de 5 mil ingressos para o setor vascaíno, no Serra Dourada. A carga liberada para o visitante é de 16 mil lugares. Já em relação ao dono da casa, 700 bilhetes foram vendidos contando com o total de 24 mil disponibilizados.

Por conta da demanda, a diretoria do Vila Nova liberou pouco mais de 40% da carga total de ingressos para o Vasco. Estão disponíveis 12 mil lugares na arquibancada Sul, setor que tem o ingressos a R$ 80 (inteira), e mais 4 mil para cadeira Sul, bilhetes que são mais caros e podem ser adquiridos por R$ 100 (inteira). O ponto de venda para os torcedores vascaínos é a loja oficial do Vasco, em Brasília.

A torcida vascaína, que compareceu em peso nos últimos jogos, busca por melhores resultados na Série B. Apesar de ocupar o segundo lugar na tabela, o Vasco não vence há duas partidas. Na última terça-feira, o clube tropeçou para o Ituano, em São Januário lotado, em jogo que marcou a apresentação do atacante Alex Teixeira, contratado nesta janela de transferências.

Confira mais informações de ingressos:

VENDA DE INGRESSOS - VILA NOVA X VASCO



VILA NOVA F.C. X VASCO - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B



DATA: 23 de julho de 2022 (sábado)



HORÁRIO: 16h30



LOCAL: Estádio Serra Dourada



INGRESSOS:



- ARQUIBANCADA:

25,00 promocional com camisa do Vila Nova F.C. VENDAS SOMENTE DE FORMA PRESENCIAL NA LOJA NAÇÃO COLORADA



80,00 (inteira) / 40,00 (meia-entrada)*



*benefício do ingresso meia-entrada é garantido com: Carteira ID Jovem;



- CADEIRA

100,00 (inteira) / 50,00 (meia)



- TORCIDA VISITANTE



*Arquibancada Sul (12 mil)

80,00 (inteira) / 40,00 (meia-entrada)*



*Cadeira Sul (4 mil)

100,00 (inteira) / 50,00 (meia-entrada)



*Somente com Carteirinha ID



GRATUIDADES:



Liberada a retirada ANTECIPADA, EXCLUSIVAMENTE na Loja Nação Colorada.



SÓCIO TIGRÃO:



Associado dos planos OURO, PRATA, BRONZE tem acesso gratuito garantido.



PONTOS DE VENDA:



* VENDAS ONLINE: Site https://www.meubilhete.com/vila-nova-x-vasco-da-gama-23-julho-2022 - A partir de 16/07 (já disponível)



* Loja Nação Colorada: Rua 256, n° 120, St. Universitário (OBA) – A partir de 16/07 (já disponível). Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.



* Empório das Bebidas: Av T9, nº 3900, Qd. 08 Lt. 38, Jardim Vila Bela - A partir de 16/07 (já disponível). Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.



* Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall: Av. Perimetral Norte, 3673 - St. Vila João Vaz, Goiânia - A partir de 16/07 (já disponível). Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.



* Loja Gigante da Colina Brasília - CLS 309 bloco A loja 9 - Asa Sul - Brasília - DF - A partir de 16/07 (já disponível). Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.



OBSERVAÇÕES:



*HAVERÁ venda na Bilheteria do Serra Dourada

*O torcedor deve entregar, NA ENTRADA DO ESTÁDIO, exame com resultado negativo de RT-PCR ou RT-Antígeno OU comprovante de vacinação completa (2 doses ou dose única), além de documento pessoal. Os exames devem ser feitos em no máximo até 48h antes da partida