21/07/2022

Rio - O Vasco encerrou na última terça-feira sua campanha no primeiro turno da Série B na vice-liderança, com 35 pontos. Nesta quinta-feira, em entrevista no CT Moacyr Barbosa, o zagueiro Quintero fez um balanço positivo do desempenho da equipe, mas alertou que sempre é possível melhorar.

"Balanço positivo, terminou no G-4, segunda colocação. Claro sempre tem coisa para melhorar, para corrigir. É um campeonato muito longo, a gente vai ter momentos bons, momentos ruins. Importante é ter equilíbrio e foco sempre. Não vai ganhar todos os jogos aqui e fora, vai ter jogos difíceis como foi lá contra o Sampaio, aqui contra o Ituano. Contra o Ituano eles fizeram o gol e botaram 11 caras lá atrás, fica difícil. Mas a Série B é assim, tem que encontrar esse equilíbrio. A gente acredita no trabalho do Mister, acho que esse grupo sabe muito bem o propósito que a gente quer, preocupação zero", declarou.

O zagueiro colombiano também comentou sobre o momento turbulento entre a torcida e o técnico Maurício Souza, que foi xingado na partida contra o Ituano. O Vasco venceu apenas uma partida nas últimas cinco disputadas.

"Acho que, como aconteceu com Maurício, poderia ter acontecido com o Zé. O Maurício manteve muitas coisas que o Zé tinha de base e só agregou coisas, principalmente no ataque. Acho que foi mais coincidência. O pior foi no Sampaio, que sofremos três gols. Se não fosse por isso, estaríamos falando outra coisa aqui. Temos que buscar esse equilíbrio defensivo novamente para ajudar o time.", completou.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Vila Nova, no Serra Dourada.