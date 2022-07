Mauricio Souza, treinador do Vasco - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 21/07/2022 13:28

Rio - Sem vencer na Série B há duas rodadas, o Vasco viu suas chances de acesso reduzirem ainda mais. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube de São Januário tem 76% de possibilidades de voltar para a Série A no ano que vem.

Antes do começo da rodada, o Cruzmaltino tinha 83%. Depois do empate com o Ituano, em São Januário, a equipe carioca passou a ter 80%. Porém, as possibilidades foram ainda mais reduzidas com o complemento da rodada. A derrota para o Sampaio e o empate com o clube paulista fizeram o Vasco perder 12% de chances de voltar para a elite do futebol brasileiro.

Porém, mesmo com os tropeços, o Vasco continua na segunda colocação da competição. Na frente do clube carioca, apenas o Cruzeiro com 99% de possibilidades de acesso. O Grêmio, que está em terceiro, tem 73%, fechando o G-4 aparece o Bahia com 70%.