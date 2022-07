Alex Teixeira em primeiro treino no Vasco - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 21/07/2022 15:29

Rio - A estreia de Alex Teixeira, novo reforço do Vasco para a sequência do Brasileirão da Série B, está prevista para o jogo contra a Chapecoense, no dia 31 de julho, pela 22ª rodada da competição. Em entrevista ao portal "GE", o preparador físico Daniel Félix, pregou cautela ao falar sobre a situação do atacante, de 32 anos, mesmo com o Cruz-Maltino estando satisfeito com as condições físicas do atleta.

"Todas as avaliações demonstraram bons níveis de força. Bons níveis no critério prevenção de lesão, equilibrados, muito perto do apresentado pelo grupo. O que tem que ficar bem claro é que é um atleta que estava de férias, um mês e 10 dias sem atividade física de alta intensidade, só mantendo valências com o personal", disse Daniel Félix ao portal 'GE'.

"É assim que tem que tratar, mas com um pouco mais de velocidade nas tomadas de decisão pela capacidade de ajudar que o atleta tem, pelo histórico, peso e pela fase da competição em que estamos", completou.



"Temos que pensar em um bom equilíbrio entre a performance e a prevenção. Imagina acelerar o processo, ele ter algum tipo de lesão e perdê-lo mais pra frente. Ele já está participando dos trabalhos, está nos vídeos, nos trabalhos táticos, para que a gente possa ter o mais rápido possível esse equilíbrio", concluiu.



O próprio Alex Teixeira deixou claro a possibilidade de estrear contra a Chapecoense, em sua apresentação para a torcida do Vasco, em São Januário. Na ocasião, o atacante foi apresentado na última terça antes da partida contra o Ituano, e treina com o grupo desde o início desta semana.