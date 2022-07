Sarrafiore volta a treinar com elenco após quase dez meses no DM - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Sarrafiore volta a treinar com elenco após quase dez meses no DMFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 22/07/2022 14:44

Rio - O meia-atacante Martín Sarrafiore foi aprovado em testes, na última quinta-feira, e deixou o departamento médico do Vasco após quase dez meses. O jogador argentino se recuperou de uma grave lesão no joelho, não possui restrições físicas, mas ainda não é relacionado pelo treinador Maurício Souza. A informação é do portal "GE".

Sarrafiore completou 25 anos nesta semana e iniciou os treinos com o elenco, mas ainda não estará disponível para o jogo contra o Vila Nova, neste sábado. A ausência do meia é por opção da comissão técnica uma vez que não atua há muito tempo. O argentino precisa readquirir intensidade e ritmo.

No dia 3 de outubro do ano passado, Sarrafiore se lesionou no jogo contra o Confiança. Na ocasião, o meia disputou os últimos minutos da partida e rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Dias depois o jogador foi operado. O argentino é emprestado pelo Internacional e tinha contrato até novembro de 2021, mas o Vasco renovou o vínculo por mais uma temporada para se recuperar no Cruz-Maltino.