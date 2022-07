Alex Teixeira e apresentado para a torcida no Estadio de Sao Januario antes da Partida do Campeonato Brasileiro B entre o Club de Regatas Vasco da Gama e Ituano em 19 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 22/07/2022 14:20

Rio - O Vasco tem a intenção de jogar novamente no Maracanã em breve. De acordo com o site "GE", o clube solicitou o estádio nesta quinta-feira para mandar a partida contra a Chapecoense, no próximo dia 31, que deve marcar a estreia de Alex Teixeira. A informação é do site "GE".

Até o momento, não houve resposta por parte do consórcio que administra o Maracanã. Vale lembrar que a relação entre as partes está arranhada e o Vasco teve que apelar à Justiça para poder jogar contra o Sport no estádio, contra a vontade de Flamengo e Fluminense.

Apesar do conflito, desta vez a ideia do clube é tentar uma solução através do diálogo. A ideia do Cruzmaltino é se unir a Flamengo e Fluminense para participar do processo de licitação do Maracanã e um novo atrito poderia tornar a parceria inviável.

O Flamengo não esconde sua insatisfação com o Vasco mandando jogos no Maracanã. O Rubro-Negro, inclusive, ingressou na Justiça nesta semana para garantir que o Cruzmaltino não jogue no estádio por sua própria vontade exclusivamente.

Até o momento, o Vasco fez duas partidas da Série B no Maracanã, contra Cruzeiro e Sport. Nas duas oportunidades, os ingressos foram esgotados.