Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Mauricio Souza Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 22/07/2022 12:27

Rio - O Vasco encara o Vila Nova, neste sábado, às 16h30, no Serra Dourada, e o treinador Maurício Souza ganhou "reforços" para a partida válida pela Série B do Brasileirão. Recuperado de um edema na panturrilha, o atacante Figueiredo treinou nesta sexta e está relacionado para jogar. Palácios também estará a disposição da comissão técnica para atuar em Goiânia.

Figueiredo ficou de fora dos dois últimos jogos do Vasco. Contra o Sampaio Corrêa, o atacante estava suspenso, permaneceu no Rio de Janeiro e se machucou no treino do último domingo. Por isso, não jogou contra o Ituano, na última terça. Ele chegou a se concentrar com o elenco, mas o departamento médico achou prudente preservá-lo da partida.

Outro jogador que foi desfalque nos últimos dois jogos, Palácios é outro que retorna aos relacionados do Vasco. O meia meia participou normalmente dos treinos ao longo da semana e estará apto para jogar contra o Vila Nova.

Além disso, jovens do time sub-20, o atacante Eguinaldo e o meio-campista Marlon Gomes vêm agradando e foram relacionados mais uma vez por Maurício Souza. No entanto, o zagueiro Anderson Conceição não viajará para Goiânia porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Danilo Boza será o substituto. Já Getúlio segue entregue ao departamento médico.

Portanto, o Vasco deve ir a campo com a seguinte escalação: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Danilo Boza, Edimar, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo (Erick), Raniel.