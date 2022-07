Andrey Santos no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Andrey Santos no treino do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 22/07/2022 11:00 | Atualizado 22/07/2022 11:01

Rio - Novo diretor executivo do Vasco, Paulo Bracks, se reuniu com o meia Andrey Santos e seus familiares. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", a conversa também contou com representantes da 777 Partners e teve como objetivo explicar para o jovem e para a sua família os planos do grupo investidor para o jogador.

Considerado a principal promessa da base do Vasco, Andrey Santos tem contrato até agosto do ano que vem. O Cruzmaltino vinha negociando a renovação com o jovem, mas a chegada da 777 Partners acabou fazendo com que as conversas dessem uma paralisada.

Segundo o canal, a conversa teria animado os empresários, o pai e o próprio jogador. A visão seria de que a empresa irá valorizar os jovens talentos da base do Vasco. Entre eles, o próprio Andrey.

Com apenas 18 anos, o jogador vem sendo titular do Cruzmaltino na disputa da Série B. Ele atuou 17 partidas na temporada e fez um gol.