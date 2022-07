Maurício Souza vive momento de oscilação com o Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 23/07/2022 20:01

Nos seis últimos jogos, somente uma vitória. Desempenho repetidamente ruim e que, neste sábado, o Vasco conseguiu piorar ao longo do jogo que acabou perdendo para o Vila Nova. O técnico Maurício Souza admite que o desempenho ofensivo do Cruz-Maltino precisa ser melhor.



"Na verdade, o Vasco é uma equipe que vai sempre tentar se impor com a bola sobre o adversário. Se isso não acontecia é porque talvez faltasse algum tipo de encaixe. Mas não abandonamos defesa forte, time aguerrido. Tudo isso tem sido mantido. O que temos feito é porque eu acho que jogar melhor, ter a posse de bola, domínio do jogo e criar mais situações te aproxima da vitória. Só que temos que evoluir nessa questão da posse de bola. Temos que chegar no terço final com melhores decisões, com um jogo combinado melhor", analisou o treinador, logo após o jogo. E emendou:



"Hoje nós chegamos, se não me engano, 35 vezes no último terço do campo contra 18 ou 19 do adversário. E perdemos o jogo por 1 a 0. A posse de bola, por ela só, não me ilude. É um caminho, e esse caminho ainda tem que evoluir para conseguirmos chegar mais vezes à baliza adversária. E, aí sim, analisarmos a quantidade de finalizações que essa posse está gerando. Analisar a quantidade efetiva de chances de gols que essa posse está nos trazendo. A posse pela posse não adianta muito. Acredito que nós, a partir da posse, criamos algumas situações. Mas, nesse ponto, temos que evoluir ainda", admitiu.

O Vasco volta ao Rio e o próximo compromisso é nesta quinta-feira, em São Januário. O jogo é contra CRB.