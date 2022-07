Comissão Especial do Vasco avaliou a proposta da 777 Partners pela compra de 70% da SAF do clube - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Comissão Especial do Vasco avaliou a proposta da 777 Partners pela compra de 70% da SAF do clubeDivulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 23/07/2022 14:07

Rio - O Vasco da Gama segue com dificuldades para finalizar a venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a 777 Partners. Desta vez, dois dois 15 membros responsáveis pela análise dos contratos com os investidores norte-americanos não assinaram o parecer da Comissão Especial. Os beneméritos Luís Manuel Fernandes e Alexandre Bittencourt criaram um documento para pontuar possíveis riscos no processo de venda da SAF.

"Nós elaboramos um parecer em separado que foi protocolado hoje (sábado) no clube apontando o que entendemos ser "riscos críticos" da operação. Esse parecer servirá de subsídio para a deliberação do Conselho de Beneméritos sobre a matéria", disse Luís Manuel Fernandes, em entrevista ao portal "GE".

O benemérito disse, ainda, que não é a favor, nem contra, a assinatura. No entanto, cita que é importante pontuar os principais riscos ao clube na venda.

"Não recomendamos aprovação nem reprovação. Só apontamos os pontos críticos para os sócios formarem seu julgamento e opinião a respeito. Pelas mudanças feitas no Estatuto do clube este ano, caberá aos sócios deliberar em AGE sobre a criação da SAF, independente das posições do Conselho de Beneméritos e do Conselho Deliberativo", comentou.

No Parecer da Comissão Especial, é destacado que a 777 Partners tem um compromisso mínimo de investimento no futebol do Vasco até 2026, sendo valores pré-determinados em 2022 e 2023, e, a partir de 2024, o valor investido será o maior entre "determinado percentual das receitas líquidas anuais da 777 no ano anterior ou um valor fixo, que é consideravelmente maior do que o maior orçamento do futebol que o CRVG já teve em qualquer ano de sua história".