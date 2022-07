Lance da partida entre o Club de Regatas Vasco da Gama x Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro B em 23 de julho de 2022 pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio Serra Dourada em Goiania, Goias em 23 de julho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 23/07/2022 18:29

Rio - Maurício Souza está cada vez mais pressionado no comando do Vasco. Na tarde deste sábado, o Cruzmaltino teve mais uma atuação ruim sob o comando do treinador e foi derrotado por 1 a 0, no Serra Dourada, pelo Vila Nova, lanterna da Série B e que havia vencido, até então, apenas uma partida em todo campeonato. O zagueiro Rafael Donato, de cabeça, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o Vasco tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos e foi ultrapassado na tabela de classificação pelo Grêmio, que venceu a Ponte Preta também neste sábado. O time de São Januário agora se encontra na terceira posição, com 35 pontos.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de pouco brilho técnico. O Vasco foi quem mais buscou propor o jogo, mas teve dificuldades na construção de jogadas. Apesar de ter ficado mais com a bola e terminado a primeira etapa com mais finalizações, o Cruzmaltino criou apenas uma chance clara de gol, aos 20 minutos, quando Nenê recebeu cruzamento livre na área e finalizou de primeira, mas Tony fez boa defesa.

Pelo lado do Vila Nova, a proposta foi a mesma adotada no empate em 0 a 0 com o Sport, na última segunda-feira, quando o técnico Allan Aal admitiu priorizar a defesa por enfrentar uma equipe forte. Apesar da postura reativa, o time goiano chegou algumas vezes no fim do primeiro tempo e esteve perto de abrir o placar. A melhor chance veio aos 41 minutos, quando Alex Silva cobrou lateral direto para a área do Vasco e Rafael Donato subiu livre para desviar de cabeça, mas Thiago Rodrigues espalmou para escanteio e garantiu que as equipes fossem para o vestiário sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Vila Nova conseguiu abrir o placar com sua principal arma no jogo: a bola parada. Logo aos sete minutos, Alex Silva cruzou e Rafael Donato subiu entre dois marcadores do Vasco para mandar para o fundo das redes. O goleiro Thiago Rodrigues nada pôde fazer.

Na busca pelo empate, o Vasco esbarrou em sua limitação na transição do meio para o ataque. Diferentemente do primeiro tempo, quando ao menos arriscava algumas finalizações, o Cruzmaltino deu pouco trabalho ao goleiro Tony. A chance mais perigosa do segundo tempo veio apenas em chute de longe de Juninho. Com a saída para buscar o resultado, o time carioca deu diversos espaços para os goianos, que não aproveitaram para fazer o segundo, mas saíram de campo com uma vitória magra.

Agora, o Vasco terá pouco tempo para se recuperar do baque de ser derrotado pelo lanterna. O Cruzmaltino volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, contra o CRB, em São Januário.

Local: Serra Dourada (GO)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

VILA NOVA: Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Romário (Sousa) e Arthur Rezende (Matheuzinho), Matheus Souza (Kaio Nunes), Neto Pessoa (Daniel Amorim) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.

VASCO: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Léo Matos), Juan Quintero, Danilo Boza e Edimar; Zé Gabriel (Juninho), Andrey dos Santos e Nenê (Eguinaldo); Gabriel Pec (Erick), Figueiredo (Palacios) e Raniel. Técnico: Maurício Souza.

Gol: Rafael Donato (6' do 2ºT)

Cartões amarelos: VAS: Zé Gabriel; VNO: Tony e Romário