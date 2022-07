Maurício Souza vive momento de oscilação com o Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 24/07/2022 12:40 | Atualizado 24/07/2022 13:10

Rio - Maurício Souza não é mais técnico do Vasco. O treinador não resistiu à derrota por 1 a 0 para o lanterna Vila Nova, no último sábado, no Serra Dourada, e foi desligado pelo Cruzmaltino na manhã deste domingo. Ele deixa o clube com apenas oito jogos, sendo três vitórias, três derrotas e dois empates, o que lhe dá um aproveitamento de 45,8%.

Contratado para substituir Zé Ricardo, que aceitou proposta do japonês Shimizu S-Pulse, Maurício Souza nunca foi unanimidade no Vasco. A escolha do treinador foi alvo de críticas da torcida e desagradou alguns internamente.

"Estamos aqui para comunicar a saída do Mauricio Souza. Sabemos da responsabilidade do ano que temos, a missão que temos esse ano. Infelizmente os resultados que a gente entendeu que poderia alcançar com o treinador não foram alcançados. Esses motivos fazem com que tenhamos essa mudança. Sempre que necessário haverá mudança de rota. Sempre que a gente entender que isso é necessário para que alcance o objetivo. Para isso que trabalhamos 24h por dia quase. Entendemos que era necessária essa mudança. Treinador entendeu perfeitamente", disse Carlos Brazil, diretor de futebol, em pronunciamento na Vasco TV.

"Nesse momento mantemos o trabalho com a comissão permanente. O Emílio, o João de auxiliar, o Celso, Daniel Felix como preparador físico. A gente vai decidir em conjunto com todo colegiado do futebol o novo treinador com calma e paciência. Quando tiver um nome haverá o comunicado oficial", completou.

Veja o comunicado do Vasco na íntegra:

O Club de Regatas Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Maurício Souza.



O Vasco da Gama agradece a Maurício Souza por toda sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Clube e deseja sucesso na sequência de sua trajetória.



A equipe profissional cruzmaltina fica aos cuidados de sua comissão permanente formada pelo interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix.