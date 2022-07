Mauricio Souza orienta no treino do Club de Regatas Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa na Cidade de Deus em 18 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

24/07/2022

Rio - A derrota por 1 a 0 para o lanterna Vila Nova, no último sábado, no Serra Dourada, complicou ainda mais a vida de Maurício Souza no Vasco. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o treinador voltou a ser alvo de torcedores e agora vê a pressão interna cada vez maior. Segundo o site "GE", ele balança no cargo, mas não há indícios de mudança imediata.

O presidente do clube, Jorge Salgado, não acompanhou a delegação na viagem para Goiânia. No entanto, a expectativa é que ele se reúna com o departamento de futebol na volta ao Rio para entender a queda de rendimento da equipe, que garantiu apenas cinco pontos em 18 possíveis. Aliados políticos do mandatário estão insatisfeitos e querem a saída do treinador.

Apesar da pressão, não será de Salgado a decisão pela demissão de Maurício. O presidente quer dar respaldo ao trabalho do gerente de futebol Carlos Brazil, responsável por contratar o treinador, e só tomará alguma atitude com aval do dirigente.



O Vasco volta ao Rio neste domingo e se reapresenta na segunda-feira no CT Moacyr Barbosa. Na próxima quinta-feira, o Cruzmaltino encara o CRB, às 19h, em São Januário.