Maurício Souza, agora ex-técnico do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 24/07/2022 13:43

Rio - O Vasco da Gama anunciou, neste domingo (24), a demissão do técnico Maurício Souza . Em nota após ser desligado, o treinador agradeceu pelo apoio que recebeu da diretoria do Cruz-maltino, e desejou boa sorte ao clube.

"Hoje (24 de julho), fui desligado do comando do Club de Regatas Vasco da Gama. Deixo meu agradecimento ao presidente, diretoria, jogadores, torcedores e a todos que estiveram no dia a dia de trabalho. Dedicação e empenho não faltaram. Desejo boa sorte ao clube na busca pelos objetivos", comentou o profissional.

Maurício deixou o Vasco após oito jogos, tendo três vitórias, dois empates e três derrotas. No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo treinador conquistou apenas cinco pontos dos 18 que foram disputados.

O Vasco volta a campo na quinta-feira (28), para o confronto com o CRB, às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-maltino será comandado pelo técnico interino Emilio Faro.