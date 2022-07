Guto Ferreira - Reprodução

Guto FerreiraReprodução

Publicado 25/07/2022 16:24

Rio - Após a demissão de Maurício Souza, o Vasco mapeia o mercado em busca de um novo treinador. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o nome de Guto Ferreira tem circulado nos bastidores de São Januário.

Guto está sem clube desde o dia 26 de junho, quando foi demitido pelo Bahia, e é visto com bons olhos pela diretoria do Cruzmaltino e pela 777 Partners, que tomarão a decisão sobre o novo técnico em conjunto. A experiência do treinador na Série B, onde tem quatro acessos, é um fator positivo.

Enquanto não define seu novo treinador, o Vasco será comandado pelo auxiliar Emílio Faro. A tendência é que ele esteja à beira do gramado na próxima quinta-feira, contra o CRB, e no domingo, contra a Chapecoense.