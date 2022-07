Rossi - Luciano Belford/Agência O Dia

RossiLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 25/07/2022 18:45

Rio - Em busca de reforços para o setor ofensivo, a diretoria do Vasco viu o nome de um velho conhecido da torcida em sua mesa. O atacante Rossi, que atualmente defende o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, foi oferecido para retornar ao clube, como revelou o jornalista Lucas Pedrosa. No entanto, o atleta está fora dos planos do Cruzmaltino.

Segundo o "GE", Rossi não deixou uma boa impressão em sua última passagem pelo clube, em 2019. O jogador teve problemas internos e atritos com alguns dirigentes na época por conta de salários atrasados. Ele chegou a bater boca com um dirigente na frente de todo elenco em um aeroporto por conta do assunto.

Rossi deixou o Vasco em janeiro de 2020 e, além do Al-Faisaly, também defendeu o Bahia. O jogador tem o costume de comemorar as vitórias do Vasco nas redes sociais e recebe muito carinho da torcida cruzmaltina.