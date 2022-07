Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 25/07/2022 17:00

Rio - Sem vencer na Série B há três jogos, o Vasco vive uma situação de instabilidade. Com a derrota para o Vila Nova e a rodada ruim no último fim de semana, o Cruzmaltino viu suas chances de acesso para a Série A caírem bastante. O Cruzmaltino tinha 76% e agora aparece com 68%. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

O tropeço fez o clube carioca perder a vice-liderança para o Grêmio. Líder da competição, o Cruzeiro segue com 99% de chances de voltar para a Série A no ano que vem. O Tricolor de Porto Alegre vem em seguida com 82%. Atrás do Vasco e fechando o G-4, o Bahia tem 61%.

Fora do grupo dos que se classificaram hoje para a Primeirona, a Tombense é o clube melhor posicionado. A equipe mineira tem 21%. Logo atrás aparece o Londrina com 20%. Sampaio Corrêa, que vive bom momento, tem 14%, e o CRB possui 11%. As outras equipes têm menos de 10%.