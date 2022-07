Maurício Souza e Carlos Brazil - Reprodução/VascoTV

Maurício Souza e Carlos BrazilReprodução/VascoTV

Publicado 25/07/2022 16:07

Rio - A demissão de Maurício Souza foi consumada pelo Vasco 40 dias após a apresentação do treinador. Menos de 24 horas após atuação terrível e derrota para o Vila Nova, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e que não vencia há 14 partidas. O gerente de futebol, Carlos Brazil, explicou que a soma dos últimos jogos resultou na saída do então comandante. Apenas uma vitória nas últimas seis partidas.

"Boa tarde, torcida vascaína. Saudações vascaínas. Estamos aqui para comunicar a saída do treinador Maurício Souza. Sabemos a responsabilidade, o compromisso, do ano que temos, a missão que temos esse ano. Infelizmente, os resultados que nós entendemos que poderíamos ter alcançado com o treinador não foram alcançados e esse motivo faz com que tenhamos essa mudança", afirmou à Vasco TV. E prosseguiu:



"Sempre que for necessário, como eu já disse em algumas entrevistas, haverá uma mudança de rota. Sempre que entendermos que será necessário para alcançarmos o nosso objetivo, é para isso que estamos trabalhando incansavelmente, 24 horas por dia quase, porque também dormimos pensando no Vasco. E isso vai ser feito e está sendo feito mais uma vez", explicou.



O sucessor ainda não foi definido. Por ora, a comissão permanente guia o elenco. O próximo compromisso é nesta quinta-feira, contra o CRB, em São Januário.



"Entendemos que era necessária essa mudança, conversamos com o treinador, que entendeu perfeitamente. Nesse momento, vamos manter o trabalho com a comissão permanente: o Emílio, o João, o Celso, o Daniel Félix, como preparador físico. É uma comissão permanente do clube e vamos decidir em conjunto com o novo colegiado do futebol, o novo treinador. Com calma, com paciência, e assim que tivermos um novo nome haverá um comunicado oficial do clube", finalizou Carlos Brazil.