Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/07/2022 20:46

Rio - O Conselho Deliberativo do Vasco convocou nesta segunda-feira (25) uma reunião para a próxima quarta, às 19h30, para debater a proposta da 777 Partners. A convocação foi realizada após a decisão judicial ter liberado o Cruz-Maltino para seguir com o rito de aprovação da SAF (Sociedade Anônima de Futebol). A informação é do portal "GE".

O rito de aprovação estava comprometido por uma liminar que obrigava o Vasco a abrir contratos com a 777 Partners antes de encaminhar o processo da SAF. Por isso, o Cruz-Maltino entrou com recurso, que foi aceito nesta segunda. Após a liberação no Conselho Deliberativo, os sócios terão o poder de aceitar ou recusar a oferta do grupo americano em Assembleia Geral, que pode acontecer no dia 6.

Em caráter de urgência pelo Artigo 78 do Estatuto, a convocação para a reunião ocorreu para 48h. Geralmente, o Conselho Deliberativo aguarda cinco dias após a convocação. A proposta precisa de um quórum de 151 conselheiros para ser votada. Além disso, a decisão pela recomendação da aprovação ou não precisa ser por 2 a 3 representantes.