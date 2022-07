Torcida do Vasco na partida contra o Sport - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 26/07/2022 11:26

Rio - O Vasco não medirá esforços para poder mandar no Maracanã a partida contra a Chapecoense, no próximo domingo, às 16h. Ainda sem uma resposta definitiva do Flamengo, que é o permissionário do consórcio, o clube cogita entrar novamente na Justiça para poder atuar no estádio. A informação é do site "GE".

Segundo o portal, o Vasco estabeleceu 12h desta terça-feira como limite para a resposta do Flamengo por conta do tempo hábil para organizar a partida. Caso não aconteça, o clube deve adotar a mesma medida que teve na partida contra o Sport.

Na última semana, o Vasco tentou uma aproximação com o Flamengo. O presidente Jorge Salgado, junto a executivos da 777 Partners, chegou a marcar uma reunião com o presidente rubro-negro Rodolfo Landim. Um dos objetivos do encontro era resolver o imbróglio do Maracanã, mas Landim acabou desmarcando por um problema de agenda.