Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/07/2022 09:30 | Atualizado 26/07/2022 09:33

Rio - Após a derrota no último sábado para o Vila Nova, o Vasco optou pela demissão de Mauricio Souza do comando técnico da equipe. Em busca de um novo comandante, o Jornal O Dia perguntou a opinião dos torcedores vascaínos sobre qual seria o melhor nome para assumir a equipe no momento. Renato Gaúcho foi o preferido dos cruzmaltinos com 30%.

Atrás de Renato, apareceu Vanderlei Luxemburgo com 23,1%. Na terceira colocação, Odair Hellmann, que dirigiu o Fluminense em 2020 e estava no futebol árabe, com 19,6%. O quarto técnico com mais aprovação foi Guto Ferreira com 9,4%.

Cerca de 8,3% dos vascaínos desejam uma outra opção que não foi colocada na enquete. Alberto Valentim é o preferido de 5,6% dos torcedores. Na última colocação aparece o treinador Fábio Carille, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017.