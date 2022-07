Ricardo Sá Pinto ficou dois meses no comando do Vasco e deixou o clube com 33% de aproveitamento - Daniel Castelo Branco

Rio - A dívida com o técnico Ricardo Sá Pinto rendeu um alto juros ao Vasco. De acordo com o site "GE", o valor pedido pelo técnico na Justiça foi de R$ 1.005.375, mas o clube precisou arcar ainda com juros de R$ 400 mil, perfazendo um total de R$ 1,4 milhão.

Por conta da dívida, o Vasco foi punido pela Fifa no dia 8 de fevereiro. Na sentença, além do valor da dívida, ficou estabelecido que o clube teria que arcar com juros retroativo de 5%. Como ficou impedido de registrar novos jogadores por conta do imbróglio, o clube quitou os valores na última semana para poder contar com Alex Teixeira.

De acordo com o processo, o Vasco teve 45 dias após a decisão favorável a Sá Pinto para fazer o pagamento. Caso contrario, seria automaticamente punido com o transferban, o que acabou acontecendo. Diante do pagamento, o clube aguarda a liberação da Fifa para poder inscrever jogadores.