Erick, atacante do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 26/07/2022 15:31

Rio - Muito contestado, o técnico Maurício Souza foi demitido do Vasco no último domingo (24). A demissão gerou diversas reações positivas pelos torcedores do Cruz-maltino. Uma delas foi de Thayse Montemezzo, esposa do atacante Erick, que comemorou a demissão do treinador em uma postagem nas redes sociais.

Thayse utilizou um emoji de "agradecimento", e compartilhou a notícia de que Maurício Souza havia sido demitido do comando do clube. No entanto, com a grande repercussão da publicação, a esposa de Erick acabou apagando a postagem.

Esposa do atacante Erick comemora a demissão do técnico Maurício Souza do comando do Vasco da Gama Reprodução

Na Série B, Erick disputou apenas dez jogos com a camisa do Vasco da Gama. Destes, seis foram com o treinador, sendo três iniciando na equipe titular. O único gol do atacante com a camisa do Cruz-maltino foi no confronto com o Sampaio Corrêa, no dia 16 de julho.