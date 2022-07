Odair Hellmann - Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Odair HellmannLucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Publicado 26/07/2022 14:30

Rio - O Vasco já tem seu favorito para assumir a vaga deixada por Maurício Souza. De acordo com o site "GE", o técnico Odair Hellmann, ex-Fluminense e que deixou há um mês o Al Wasl, dos Emirados Árabes, aparece no topo da lista para o cargo.

Odair é um nome que tem aceitação tanto da diretoria do Vasco quanto da 777 Partners. Um dos principais entusiastas com o trabalho do treinador é Paulo Bracks, que teve boas referências dele no Internacional, apesar de não terem trabalhado juntos. A busca pelo novo técnico, no entanto, é conduzida por Carlos Brazil.

Além de Odair, o Vasco tem outros nomes em sua lista de possíveis alvos. Um deles é Renato Gaúcho, que está sem clube desde que deixou o Flamengo, no fim de 2021. O treinador já teve duas passagens pela Colina, entre 2005 e 2006 e depois em 2008. Juan Pablo Vojvoda e Guto Ferreira também são bem avaliados.

O Vasco quer buscar o novo nome com calma e irá observar o desempenho do time com o comando de Emílio Faro. A ideia é ter um novo treinador já na próxima semana, mas caso não aconteça, não está descartado a manutenção do auxiliar até o fim da Série B.