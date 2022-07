Kaio Magno ao lado de seu irmão, Talles Magno - Carlos Gregório Jr. / Vasco

Publicado 26/07/2022 16:08

Rio - O atacante Kaio Magno, irmão de Talles Magno, anunciou, nesta terça-feira (26), que está de saída do Vasco da Gama. Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou os 10 anos que defendeu o Cruz-maltino, e disse ser grato por tudo que viveu em São Januário.

OBRIGADO VASCO! Foram 10 anos desde o início da minha trajetória pelo Vasco. Aqui cresci, amadureci, chorei e sorri. Sou extremamente grato por tudo que vivi com essa camisa. pic.twitter.com/w29Qerz4ZD — black postura (@kaiomagno09) July 26, 2022 Aos 22 anos, Kaio Magno não estava mais nos planos do Vasco. Recentemente, o jogador chegou a ser emprestado para o Botafogo-SP e para o Madureira. Antes, Kaio chegou a ser emprestado também ao Ceará, onde atuou nas categorias de base, disputando 11 jogos e marcando seis gols. O atacante possuía contrato com o Cruz-maltino até o final deste ano, mas entrou em acordo com o clube, e foi feita uma rescisão amigável.

O atacante ficou conhecido pela torcida por ser irmão de Talles Magno, cria da base do clube e que atualmente defende o New York City, dos Estados Unidos. Kaio chegou a disputar dois jogos pelo profissional do Vasco, e não marcou gols.