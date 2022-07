Nenê pede que Vasco recupere 'DNA de competitividade' - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 27/07/2022 16:18

Rio - Um dos atleta mais experientes do Vasco, o meia-atacante Nenê, de 41 anos, exigiu que o Cruz-Maltino recupere o "DNA de competitividade" que tinha no início desta temporada no Brasileirão da Série B. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (27), o veterano foi questionado também sobre a influência da saída do treinador Maurício Souza no elenco do clube carioca.

"A culpa não é do Maurício, somos todos nós. Ele tentou complementar o que já estava sendo bom, a gente ia ficar bacana com essa complementação, ele é um cara muito inteligente, com uma ideia de jogo muito boa. Com a nossa identidade de competitividade, com o DNA de não desistir, de dar a vida", iniciou Nenê na entrevista coletiva.

"Faltou um pouquinho de juntar as duas coisas. Não foi uma coisa consciente, foi inconsciente. Acabou que, nos jogos, a gente focou mais nisso e acabamos, por culpa nossa, esquecendo... Não esquecendo, mas relaxando um pouco com nosso DNA, que era o que estava fazendo a diferença no nosso time", completou.



"A Série B é difícil, de campo, de não sei o quê. A nossa qualidade ia sobressair depois da competitividade, mas, por vezes, a gente acabou colocando isso à frente. Acho que esse foi o ponto principal, a gente não conseguiu juntar as duas coisas", concluiu.

Nesta quinta-feira (28), o Vasco enfrenta o CRB, às 19h, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tabela da competição, o Cruz-Maltino ocupa a terceira colocação e soma 35 pontos, dez a menos que o Cruzeiro, que lidera com 45.